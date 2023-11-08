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На тлі співпраці КНДР та РФ. Блінкен сьогодні відвідає Південну Корею

Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен має відвідати Південну Корею на тлі інформації про постачання зброї з КНДР в Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Крім цього, неназваний американський чиновник заявив, що в візит Блінкена демонструє "стійку відданість" США їхній зосередженності на ситуації в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Допомога Росії від КНДР

Північна Корея відправила до Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів. Постачання розпочалось ще в серпні поточного року.

Зазначимо, що за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, КНДР не зможе постійно постачати Росію у війні проти нашої країни, і пояснив чому.

Bloomberg написало, що лідер КНДР Кім Чен Ин розпочинає наймасштабніше скорочення посольств Північної Кореї, вважаючи, що він зможе отримати більший прибуток від угод із Кремлем із продажу зброї, ніж від дипломатичних представництв.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Ентоні БлінкенСполучені Штати АмерикиЮжная КореяКНДР