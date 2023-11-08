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На фоне сотрудничества КНДР и РФ. Блинкен сегодня посетит Южную Корею

Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Южную Корею на фоне информации о поставках оружия из КНДР в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кроме того, неназванный американский чиновник заявил, что в визит Блинкена демонстрирует "устойчивую преданность" США их сосредоточенности на ситуации в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Помощь России от КНДР

Северная Корея отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов . Снабжение началось еще в августе текущего года.

Отметим, что, по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, КНДР не сможет постоянно поставлять Россию в войне против нашей страны, и объяснил почему.

Bloomberg написало, что лидер КНДР Ким Чен Ын начинает самое масштабное сокращение посольств Северной Кореи, считая, что он сможет получить большую прибыль от соглашений с Кремлем по продаже оружия , чем от дипломатических представительств.

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Энтони БлинкенСоединенные Штаты АмерикиЮжная КореяКНДР