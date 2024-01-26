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На тлі побоювань, що Трамп повернеться. Волл-стріт вкладає більше коштів у кампанію Гейлі

Фото: кандидатка на виборах президента США від республіканців Ніккі Гейлі (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Мільярдери та керівники компаній з Волл-стріт фінансують кампанію Ніккі Гейлі на первинних президентських виборах республіканців на тлі тривоги щодо перспективи повернення Дональда Трампа в Білий дім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Фонд Stand For America Fund, який підтримує Ніккі Гейлі, кандидатку у президенти США на праймеріз республіканської партії та головну суперницю Дональда Трампа, залучив від спонсорів понад 50 млн доларів за останні шість 

Стверджується, що американський бізнесмен-мільярдерГейлі на 

Праймеріз у США

Праймеріз - це первинні вибори у США, на яких виборці обирають кандидатів у президенти від тієї чи іншої партії. Їх проводять у кожному штаті.

На внутрішньопартійних виборах республіканців в Айові та Нью-Гемпширі переміг Дональд Трамп.

Головним кандидатом від демократів вважається чинний американський лідер Джо Байден. 

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Вибори в СШАДональд Трамп