На тлі побоювань, що Трамп повернеться. Волл-стріт вкладає більше коштів у кампанію Гейлі

Мільярдери та керівники компаній з Волл-стріт фінансують кампанію Ніккі Гейлі на первинних президентських виборах республіканців на тлі тривоги щодо перспективи повернення Дональда Трампа в Білий дім.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Фонд Stand For America Fund, який підтримує Ніккі Гейлі, кандидатку у президенти США на праймеріз республіканської партії та головну суперницю Дональда Трампа, залучив від спонсорів понад 50 млн доларів за останні шість
Стверджується, що американський бізнесмен-мільярдерГейлі на
Праймеріз - це первинні вибори у США, на яких виборці обирають кандидатів у президенти від тієї чи іншої партії. Їх проводять у кожному штаті.
На внутрішньопартійних виборах республіканців в Айові та Нью-Гемпширі переміг Дональд Трамп.
Головним кандидатом від демократів вважається чинний американський лідер Джо Байден.
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