На тлі побоювань, що Трамп повернеться. Волл-стріт вкладає більше коштів у кампанію Гейлі

Фонд Stand For America Fund, який підтримує Ніккі Гейлі, кандидатку у президенти США на праймеріз республіканської партії та головну суперницю Дональда Трампа, залучив від спонсорів понад 50 млн доларів за останні шість

Стверджується, що американський бізнесмен-мільярдерГейлі на

Праймеріз у США

Праймеріз - це первинні вибори у США, на яких виборці обирають кандидатів у президенти від тієї чи іншої партії. Їх проводять у кожному штаті.

На внутрішньопартійних виборах республіканців в Айові та Нью-Гемпширі переміг Дональд Трамп.

Головним кандидатом від демократів вважається чинний американський лідер Джо Байден.