На фоне опасений, что Трамп вернется. Уолл-стрит вкладывает больше средств в кампанию Гейли

Миллиардеры и руководители компаний с Уолл-стрит финансируют кампанию Никки Гейли на первичных президентских выборах республиканцев на фоне тревоги о перспективе возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Фонд Stand For America Fund, который поддерживает Никки Гейли, кандидатку в президенты США на праймериз республиканской партии и главную соперницу Дональда Трампа, привлек от спонсоров более 50 млн долларов за последние шесть
Утверждается, что американский бизнесмен-миллиардер Гейли на
Праймериз – это первичные выборы в США, на которых избиратели выбирают кандидатов в президенты от той или иной партии. Их производят в каждом штате.
На внутрипартийных выборах республиканцев в Айове и Нью-Гэмпшире победил Дональд Трамп.
Главным кандидатом от демократов считается действующий американский лидер Джо Байден.
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