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На фоне опасений, что Трамп вернется. Уолл-стрит вкладывает больше средств в кампанию Гейли

Фото: кандидатка на выборах президента США от республиканцев Никки Гейли (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Миллиардеры и руководители компаний с Уолл-стрит финансируют кампанию Никки Гейли на первичных президентских выборах республиканцев на фоне тревоги о перспективе возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Фонд Stand For America Fund, который поддерживает Никки Гейли, кандидатку в президенты США на праймериз республиканской партии и главную соперницу Дональда Трампа, привлек от спонсоров более 50 млн долларов за последние шесть

Утверждается, что американский бизнесмен-миллиардер Гейли на

Праймериз в США

Праймериз – это первичные выборы в США, на которых избиратели выбирают кандидатов в президенты от той или иной партии. Их производят в каждом штате.

На внутрипартийных выборах республиканцев в Айове и Нью-Гэмпшире победил Дональд Трамп.

Главным кандидатом от демократов считается действующий американский лидер Джо Байден.

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Выборы в СШАДональд Трамп