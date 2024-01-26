На фоне опасений, что Трамп вернется. Уолл-стрит вкладывает больше средств в кампанию Гейли

Фонд Stand For America Fund, который поддерживает Никки Гейли, кандидатку в президенты США на праймериз республиканской партии и главную соперницу Дональда Трампа, привлек от спонсоров более 50 млн долларов за последние шесть

Утверждается, что американский бизнесмен-миллиардер Гейли на

Праймериз в США

Праймериз – это первичные выборы в США, на которых избиратели выбирают кандидатов в президенты от той или иной партии. Их производят в каждом штате.

На внутрипартийных выборах республиканцев в Айове и Нью-Гэмпшире победил Дональд Трамп.

Главным кандидатом от демократов считается действующий американский лидер Джо Байден.