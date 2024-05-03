На тлі підготовки РФ до війни. У Латвії готують тисячі сховищ та тимчасових укриттів

Загрози для Латвії із боку РФ

В останні роки російські офіційні особи періодично роблять спірні заяви, які можна трактувати як підготовку РФ до війни з країнами Балтії. На цьому фоні Швеція має намір найближчим часом перекинути до Латвії свої війська, а також бронетранспортери та танки Leopard. Ці сили мають діяти з початку наступного року.

Щоб мінімізувати загрозу з боку РФ, у дні голосування на президентських виборах РФ на території російського посольства в Ризі поліція перевірила документи у 1001 особу. Зазначається, що у 24 осіб виявили закінчення термінів постійного посвідки на проживання. Управління у справах громадянства та міграції Латвії вирішило виписати чотирьом із них вимоги самостійно залишити країну протягом 30 днів.

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