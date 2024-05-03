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На тлі підготовки РФ до війни. У Латвії готують тисячі сховищ та тимчасових укриттів

Фото: Латвія готує тисячі сховищ та тимчасових укриттів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Латвія планує найближчим часом облаштувати понад 3 тисячі сховищ та 12 тисяч тимчасових укриттів, для потреб яких мають намір виділяти щорічно як мінімум 98 млн євро щорічно, з 2025 по 2034 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.

Згідно з наданими розрахунками, середня ємність сховища – 200 осіб, а місць для тимчасового укриття – по 100 осіб. Таким чином, 3120 сховищ зможуть надати захист 624 тисячі осіб, а 12490 місць для тимчасового укриття захистять 1,249 млн жителів країни.

У проекті МВС Латвії прописані можливі джерела фінансування ремонту притулків – фонди Європейського союзу, програма державної підтримки від Міністерства охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку, заявки муніципальних інвестиційних проектів на одержання позички з держбюджету тощо.

За словами прем'єр-міністра Латвії Евікі Силіні, вже цього року в країні з'являться спеціальні знаки, які повідомлятимуть, де знаходяться оновлені укриття.

 

 

 

Загрози для Латвії із боку РФ

В останні роки російські офіційні особи періодично роблять спірні заяви, які можна трактувати як підготовку РФ до війни з країнами Балтії. На цьому фоні Швеція має намір найближчим часом перекинути до Латвії свої війська, а також бронетранспортери та танки Leopard. Ці сили мають діяти з початку наступного року.

Щоб мінімізувати загрозу з боку РФ, у дні голосування на президентських виборах РФ на території російського посольства в Ризі поліція перевірила документи у 1001 особу. Зазначається, що у 24 осіб виявили закінчення термінів постійного посвідки на проживання. Управління у справах громадянства та міграції Латвії вирішило виписати чотирьом із них вимоги самостійно залишити країну протягом 30 днів.

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