На тлі боїв у Курській області. На фронті зменшилася кількість російських штурмів

Так, за добу на фронті відбулося 90 бойових зіткнень, а добою раніше було зафіксовано близько 100 зіткнень.

На тлі боїв у Курській області на фронті зменшилася кількість штурмів з боку окупантів. Раніше за добу українські військові фіксували близько 140 зіткнень.

Ситуація на напрямках:

На Харківському напрямку точилися чотири бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося два боєзіткнення, зокрема, біля Колісниківки та Табаївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів неподалік Макіївки, Невського та Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Виїмки та Спірного.

На Краматорському напрямку точилося дев’ять боїв у районах Ступочок, Часового Яру та Іванівського.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 14 разів неподалік Білої Гори, Диліївки, Торецька та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 28 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Гродівка, Желанне, Калинове, Олександрівка та Яснобродівка. Найбільша концентрація атак була поблизу Гродівки та Желанного.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали п’ять атак противника біля Парасковіївки, Олександрівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку зафіксована наступальна дія противника у бік Водяного.

На Оріхівському напрямку російські війська здійснили штурм позицій українських підрозділів поблизу Малої Токмачки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках обстановка без особливих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також уразили чотири пункти управління, три засоби ППО, сім артилерійських систем, склад боєприпасів та три інших важливих об'єкти.