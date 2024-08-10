На фоне боев в Курской области. На фронте уменьшилось количество российских штурмов

На фронте за последние сутки уменьшилось количество российских атак. Самым активным участком фронта остается Покровское направление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Так, за сутки на фронте произошло 90 боевых столкновений, а сутками ранее было зафиксировано около 100 столкновений.
На фоне боев в Курской области на фронте уменьшилось количество штурмов со стороны оккупантов. Ранее за сутки украинские военные фиксировали около 140 столкновений.
Ситуация на направлениях:
На Харьковском направлении шли четыре боя. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Волчанска.
На Купянском направлении произошло два боестолкновения, в частности, у Колесниковки и Табаевки.
На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз недалеко от Макеевки, Невского и Серебрянского леса.
На Северском направлении произошло 11 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки и Спорного.
На Краматорском направлении шло девять боев в районах Ступочек, Часового Яра и Ивановского.
На Торецком направлении россияне атаковали 14 раз неподалеку от Белой Горы, Дилиевки, Торецка и Нью-Йорка.
На Покровском направлении наши защитники отразили 28 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Гродовка, Желанное, Калиново, Александровка и Яснобродовка. Наибольшая концентрация атак была вблизи Гродовки и Желанного.
На Кураховском направлении Силы обороны отбивали пять атак противника у Парасковеевки, Александровки и Константиновки.
На Времивском направлении зафиксировано наступательное действие противника в сторону Водяного.
На Ореховском направлении российские войска совершили штурм позиций украинских подразделений вблизи Малой Токмачки.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях обстановка без особых изменений.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.
Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также поразили четыре пункта управления, три средства ПВО, семь артиллерийских систем, склад боеприпасов и три других важных объекта.
Напомним, 6 августа стало известно о прорыве границы в Курской области. Минобороны РФ утверждало, что якобы остановило продвижение, но затем признало, что боевые действия продолжаются.
Так, бои дошли до города Суджа. В сети сообщается, что населенный пункт находится под контролем украинских сил. Этот город важен для россиян, поскольку там находится станция, обеспечивающая транзит российского газа в Европу через Украину.
Другим направлением боев является поселок Коренево. СМИ пишут, что зона боев в Курской области занимает около 800 квадратных километров. Украинское командование официально не комментирует ситуацию в приграничных районах РФ.
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