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ТКГ завтра возобновит заседания после каникул: повестка дня

Автор: Дмитрий Левицкий

Трехсторонняя контактная группа возобновляет свои заседания после каникул. Завтра, 25 августа, состоятся переговоры рабочих подгрупп, а в четверг состоится общее заседание сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинскую делегацию в ТКГ.

В рамках ТКГ украинская сторона планирует обсудить ряд важных вопросов, а именно:

  • имплементацию минских соглашений и итогов саммита "нормандской четверки";
  • обеспечение безопасности в зоне ООС с соблюдением режима прекращения огня, обновление плана разминирования;
  • политические аспекты в связи с имплементацией минских соглашений;
  • возобновление работы КПВВ и открытие новых пунктов пропуска в Золотом и Счастье;
  • обмен пленными и полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированных территориях,
  • экономические аспекты восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения.
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