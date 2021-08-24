ТКГ завтра відновить засідання після канікул: порядок денний
Тристороння контактна група відновлює свої засідання після канікул. Завтра, 25 серпня, відбудуться переговори робочих підгруп, а в четвер відбудеться загальне засідання сторін.
В рамках ТКГ українська сторона планує обговорити низку важливих питань, а саме:
- імплементацію мінських угод і підсумків саміту "нормандської четвірки";
- забезпечення безпеки в зоні ООС з дотримання режиму припинення вогню, оновлення плану розмінування;
- політичні аспекти у зв'язку з імплементацією мінських угод;
- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових пунктів пропуску в Золотому і Щасті;
- обмін полоненими та повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окупованих територіях,
- економічні аспекти відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію дотику.