ru ua
Пт, 18 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ТКГ завтра соберется на заседание из-за обострения на Донбассе

Новина українською →
Вена, Пятница 18 февраля 2022 21:46
ТКГ завтра соберется на заседание из-за обострения на Донбассе Фото: спецпредставитель главы ОБСЕ в ТКГ Микко Киннунен (twitter.com/SwedeninATOSCE)
Автор: Александр Мороз

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) все-таки соберется на внеочередное заседание из-за обострения на Донбассе. Оно пройдет утром 19 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter спецпредставителя главы ОБСЕ в ТКГ Микко Киннунена.

"Внеочередное заседание ТКГ, которое я созвал сегодня вечером, переносится на завтрашнее утро. Ситуация с безопасностью на Донбассе и вдоль линии соприкосновения очень тревожная", - отметил он.

Напомним, ранее в украинской делегации в ТКГ заявили, что российская сторона отказалась принимать участие во внеочередном заседании18 февраля, которое инициировал Киев.

До этого Украина просила ОБСЕ созвать срочные внеочередные консультации Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из-за возможного признания Россией так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Читайте РБК-Украина в Google News
Контактная группа Обострение на Донбассе
NEWS
Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация: все подробности
Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация: все подробности
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти