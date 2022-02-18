ТКГ завтра соберется на заседание из-за обострения на Донбассе
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) все-таки соберется на внеочередное заседание из-за обострения на Донбассе. Оно пройдет утром 19 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter спецпредставителя главы ОБСЕ в ТКГ Микко Киннунена.
"Внеочередное заседание ТКГ, которое я созвал сегодня вечером, переносится на завтрашнее утро. Ситуация с безопасностью на Донбассе и вдоль линии соприкосновения очень тревожная", - отметил он.
Напомним, ранее в украинской делегации в ТКГ заявили, что российская сторона отказалась принимать участие во внеочередном заседании18 февраля, которое инициировал Киев.
До этого Украина просила ОБСЕ созвать срочные внеочередные консультации Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из-за возможного признания Россией так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".