Предпосылки для выборов в ОРДЛО пока не созданы, не по вине Украины, - Костин

Фото: Андрей Костин (РБК-Украина)

Выборы возможны только после всеобъемлющей деэскалации

Постановление Верховной рады о проведении очередных местных выборов 25 октября касалось только подконтрольной территории Украины. Выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) пройдут по специальному закону и будут внеочередными, о чем идет речь в Минских договоренностях.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель Украины в политической группе ТКГ Андрей Костин.

Председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики отметил, что местные выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны только после всеобъемлющей деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники и разоружения незаконных вооруженных формирований.

Также он добавил, что необходимым условием является восстановление контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границой. Выборы должны происходить исключительно согласно законодательству Украины и с соблюдением Копенгагенских стандартов.

"Базовые, в первую очередь вопросы безопасности, предпосылки для проведения выборов в ОРДЛО на момент принятия постановления не были созданы, при чем не по вине Украины. Нам бы хотелось, чтобы местные выборы в конце октября прошли по всей территории страны, но это произойдет только после того, как будут обеспечены все предпосылки", - уточнил Костин.

По его словам, прекращение огня и постоянный режим тишины будет способствовать повышению уровня доверия к процессу мирного урегулирования на Донбассе в украинском обществе.

"Именно это является базой для принятия соответствующего закона в парламенте, а впоследствии и проведения местных выборов на территории украинского Донбасса", - сказал нардеп.

Ранее представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов 25 октября якобы противоречит Минским договоренностям.

РБК-Украина писало, что в парламенте не готовят законопроекты, которые бы регулировали выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) или в Крыму.