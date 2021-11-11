ТКГ согласовала доступ инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты Донбасса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинской делегации.

Кроме того, еще одной позитивной новостью стало открытие со стороны временно оккупированных территорий (хотя и с определенными ограничениями) единственного действующего в Луганской области КПВВ "Станица Луганская".

Напомним, украинская сторона уже продолжительное время заявляет о том, что Россия блокирует доступ к ядерным объектам на Донбассе.

Как известно, кроме шахты "Юнком", на которой при СССР провели ядерный взрыв, на Донбассе есть еще два ядерных объекта, которые должно проверить МАГАТЭ, - это одно медицинское учреждение в Луганске и исследовательский аппарат в Донецке.