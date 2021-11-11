ТКГ согласовала доступ инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты Донбасса
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала доступ инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты на оккупированном Донбассе. Они должны проверить условия хранения ядерного материала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинской делегации.
"Участники согласовали возможность визита инспекторов МАГАТЭ для осуществления проверки мест хранения ядерного материала", - говорится в сообщении.
Кроме того, еще одной позитивной новостью стало открытие со стороны временно оккупированных территорий (хотя и с определенными ограничениями) единственного действующего в Луганской области КПВВ "Станица Луганская".
Напомним, украинская сторона уже продолжительное время заявляет о том, что Россия блокирует доступ к ядерным объектам на Донбассе.
Как известно, кроме шахты "Юнком", на которой при СССР провели ядерный взрыв, на Донбассе есть еще два ядерных объекта, которые должно проверить МАГАТЭ, - это одно медицинское учреждение в Луганске и исследовательский аппарат в Донецке.