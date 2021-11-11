ru ua
Чт, 11 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

ТКГ погодила доступ інспекторів МАГАТЕ на ядерні об'єкти Донбасу

Новость на русском →
Донбас, Четвер 11 листопада 2021 15:09
ТКГ погодила доступ інспекторів МАГАТЕ на ядерні об'єкти Донбасу Фото: на шахту в Юнокомунарівську можуть допустити МАГАТЕ (donbass-info.com)
Автор: Сергей Новиков

Тристороння контактна група (ТКГ) погодила доступ інспекторів МАГАТЕ на ядерні об'єкти на окупованому Донбасі. Вони мають перевірити умови зберігання ядерного матеріалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram української делегації.

"Учасники погодили можливість візиту інспекторів МАГАТЕ для здійснення перевірки місць зберігання ядерного матеріалу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ще однією позитивною новиною стало відкриття з боку тимчасово окупованих територій (хоча і з певними обмеженнями) єдиного діючого в Луганській області КПВВ "Станиця Луганська".

Нагадаємо, українська сторона вже тривалий час заявляє про те, що Росія блокує доступ до ядерних об'єктів на Донбасі.

Як відомо, крім шахти "Юнком", на якій при СРСР провели ядерний вибух, на Донбасі є ще два ядерних об'єкти, які має перевірити МАГАТЕ, - це одна медична установа в Луганську і дослідницький апарат в Донецьку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Контактна група
NEWS
Де пройде реванш Усик-Джошуа: розглядають три місця
Де пройде реванш Усик-Джошуа: розглядають три місця
DAILY
"Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин "Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення