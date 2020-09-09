ТКГ зібралася на тремінове засідання через загострення на Донбасі

Фото: голова української делегації Леонід Кравчук (РБК-Україна)

Тристороння контактна група (ТКГ) зібралася на позачергове засідання через загострення ситуації на Донбасі. На переговорах обговорюють ситуацію, що склалася, в тому числі у зв'язку з погрозами бойовиків атакувати українські позиції біля селища Шуми.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

Він уточнив, що позачергове засідання скликав представник ОБСЄ з ініціативи української делегації. Переговори проходять через відеоконференцію.

Зазначимо, цього тижня бойовики кілька разів анонсували обстріл позиції ЗСУ біля селища Шуми під Горлівкою. Вони стверджують, що українська армія нібито "облаштовує нові траншеї" всупереч умовам перемир'я.

У штабі Операції об'єднаних сил цю інформацію спростували. Крім того, спостерігачі СММ ОБСЄ підтвердили відсутність змін в районі населеного пункту Шуми з 5 липня. Про це також йдеться у відповідному звіті ОБСЄ, опублікованому на офіційному сайті організації.

При цьому "всеосяжне припинення вогню" на Донбасі розпочалося 27 липня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС України ініціював переговори з російською стороною після обстрілів на Донбасі, в результаті яких українська армія зазнала втрат. Дата розмови поки невідома.

Очікується, що на нормандській зустрічі на рівні політичних радників Україна підніме питання загострення на Донбасі.