ТКГ збереться на засідання цього тижня: що розглянуть
Фото: ТКГ збереться на засідання цього тижня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Українська делегація в Тристоронній контактній групі оприлюднила графік засідань. ТКГ має провести загальну відеоконференцію 21 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу української делегації.
За інформацією прес-центру, графік засідань виглядає так:
- 20 липня - відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи.
- 21 липня - відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи.
Відповідно до порядку денного, буде розглянуто:
- питання щодо порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ; вдосконалення контрольного механізму,
- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;
- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;
- продовження розробки плану спільних кроків;
- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н. п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окуповані території,
- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.
Зазначено, що наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників Н4, мета яких повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню.
Нагадаємо, російська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) в черговий раз заблокувала ініціативи української сторони з розмінування кількох дільниць на Донбасі.