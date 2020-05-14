ТКГ провела очередные переговоры по Донбассу: о чем говорили

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) провела очередное заседание в режиме видеоконференции вечером 14 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Отмечается, что во время переговоров Украина отметила важность выполнения договоренностей лидеров "нормандской четверки", в частности, необходимость выполнения требований безопасности относительно соблюдения устойчивого режима тишины. В связи с этим украинская сторона инициировала проведение внеочередного заседания профильной группы.

В рамках работы группы по безопасности Украина поддержала СММ ОБСЕ и в очередной раз настояла на безусловном и беспрепятственном доступе наблюдателей по всей территории Украины в пределах международно признанных границ, в частности на временно оккупированных территориях.

В рамках работы гуманитарной группы продолжили работу по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц и списков пропавших без вести. Украинская сторона настояла на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех".

Также в очередной раз была подчеркнута необходимость открытия новых КПВВ на линии разграничения, учитывая прежде всего гуманитарные критерии, и указано, что КПВВ в Золотом оборудовано и готово к работе в любое время.

Представители Украины в экономической группе продолжили обсуждение вопроса о восстановлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля. Также украинская сторона отметила необходимость осуществления вместе с международными партнерами верификации имущества Украины, находящегося на временно оккупированных территориях.

Во время работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут состояться согласно Конституции и законодательства Украины исключительно после получения Украиной контроля над границей.

Ранее сообщалось, что украинская сторона во время переговоров в Минске в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.