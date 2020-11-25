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В ТКГ нет прогресса в разработке мирного плана по Донбассу, - ОБСЕ

Автор: Роман Тверденко

Переговоры по созданию мирного плана по Донбассу не продвигаются. Сторонам нужно проявить готовность к компромиссам.

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Об этом сказано в заявлении главы миссии ОБСЕ в Украине Хайди Грау.

Она отметила, что в переговорах по мирному плану не прогресса из-за разногласий в сторон и призвала стороны проявить готовность к конструктивному обсуждению и компромиссам.

Также Грау подчеркнула, что недавно были ранены двое мирных жителей. Это случилось впервые с момента достижения соглашений о перемирии на Донбассе.

Напомним, после сегодняшнего заседания стало известно, что Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе намерена провести внеочередное заседание ТКГ на следующей неделе. В частности, планируется рассмотреть вопрос обмена пленными.

Также глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил до конца 2020 года провести встречу лидеров "нормандской четверки". Предложение было высказано на сегодняшнем заседании ТКГ.

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