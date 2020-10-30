ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ТКГ продолжит консультации по Донбассу 10 ноября

Автор: РБК-Украина

В пятницу, 30 октября, состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В ходе видеоконференции стороны договорились продолжить консультации относительно ситуации на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"Стороны договорились продолжить консультации на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября этого года", - говорится в сообщении.

Напомним, около полуночи пятницы ситуация на Донбассе обострилась. В результате вражеских провокаций двое украинских военнослужащих погибли. Кроме того, 29 октября пророссийские боевики ранили еще двух военных.

Самые читаемые новости

После этого Украина созвала срочное заседание подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы.

На заседании ТКГ договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Также стороны обсудили меры для предотвращения дальнейших случаев нарушения перемирия.

В то же время в Офисе президента Украины заявили, что перемирие на Донбассе продолжается уже почти 100 дней, несмотря на враждебные провокации.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Контактная группаДонбасс