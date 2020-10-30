ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ТКГ продовжить консультації щодо Донбасу 10 листопада

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 30 жовтня, відбулося позачергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. В ході відеоконференції сторони домовилися продовжити консультації щодо ситуації на сході України.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ.

"Сторони домовилися продовжити консультації на наступному засіданні ТКГ, яке заплановано на 10 листопада цього року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, близько опівночі п'ятниці ситуація на Донбасі загострилася. В результаті ворожих провокацій двоє українських військовослужбовців загинули. Крім того, 29 жовтня проросійські бойовики поранили ще двох військових.

Популярні новини

Після цього Україна скликала термінове засідання підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи.

На засіданні ТКГ домовилася повернутися до дотримання режиму припинення вогню. Також сторони обговорили заходи для запобігання подальших випадків порушення перемир'я.

У той же час в Офісі президента України заявили, що перемир'я на Донеччині триває вже майже 100 днів, попри ворожі провокації.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Контактная групаДонбас