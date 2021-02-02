В ТКГ объяснили, почему Украина не заявляет о срыве перемирия на Донбассе

Фото: Алексей Арестович (facebook com alexey arestovich)

Украина не заявляет о срыве перемирия на Донбассе, поскольку для этого нет оснований. На Донбассе имеют место только отдельные нарушения режима прекращения огня.

Об этом в эфире "Радио Донбасс. Реалии" заявил советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

По его словам, на Донбассе бывают дни, когда вообще не стреляют, и бывают дни, когда убивают украинских бойцов.

"Для того, чтобы заявить, что режим прекращения огня сорван, нужно, мне кажется, чтобы стороны вернулись к ведению боевых действий на не менее чем две недели, и можно было бы констатировать, что все международные механизмы по возврату сторон к соблюдению режима не подействовали - вот тогда лидеры "нормандской четверки" констатируют, что режим сорван", - отметил Арестович.

Напомним, перемирие на Донбассе фактически превратилось в снайперскую войну. Сегодня от пули снайпера погиб еще один украинский военный. С начала года погибли уже четверо бойцов.

Глава ОБСЕ Анн Линде заявила, что ситуация на Донбассе по-прежнему нуждается в непосредственном участии Специальной мониторинговой миссии.