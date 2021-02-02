У ТКГ пояснили, чому Україна не заявляє про зрив перемир'я на Донбасі

Фото: Олексій Арестович (facebook com alexey arestovich)

Україна не заявляє про зрив перемир'я на Донбасі, оскільки для цього немає підстав. На Донбасі мають місце лише окремі порушення режиму припинення вогню.

Про це в ефірі "Радіо Донбас. Реалії" заявив радник з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

За його словами, на Донбасі бувають дні, коли взагалі не стріляють, і бувають дні, коли вбивають українських бійців.

"Для того, щоб заявити, що режим припинення вогню зірвано, треба, мені здається, щоб сторони повернулися до ведення бойових дій на не менш ніж два тижні, і можна було б констатувати, що всі міжнародні механізми з повернення сторін до дотримання режиму не подіяли - ось тоді лідери "нормандської четвірки" констатують, що режим зірвано", - зазначив Арестович

Нагадаємо, перемир'я на Донбасі фактично перетворилося на снайперську війну. Сьогодні від кулі снайпера загинув ще один український військовий. З початку року загинуло вже четверо бійців.

Голова ОБСЄ Анн Лінде заявила, що ситуація на Донбасі, як і раніше, потребує безпосередньої участі Спеціальної моніторингової місії.