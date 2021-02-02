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Ситуация на Донбассе нуждается в участии ОБСЕ, - Линде

Москва, Вторник 02 февраля 2021 12:28
Ситуация на Донбассе нуждается в участии ОБСЕ, - Линде
Фото: Анн Линде (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Ситуация на Донбассе по-прежнему нуждается в непосредственном участии ОБСЕ. Глава ОБСУ Анн Линде продолжит участвовать в усилиях на высшем уровне, чтобы найти устойчивое политическое решение конфликта в Украине.

Об этом Линде заявила во время визита в Москву.

По ее словам, сейчас необходимо улучшить гуманитарную ситуацию на Донбассе.

"Во время визита в Украину мои впечатления подтвердили необходимость активного участия ОБСЕ. Мы продолжим требовать отмены ограничений передвижения СММ (Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - ред.) во всех сферах. СММ должны иметь беспрепятственный доступ на всей территории Украины", - заявила Линде.

Она добавила, что ОБСЕ обеспокоены свободой передвижения граждан Украины на востоке.

"Мы бы хотели увидеть работу КПВВ. Необходимо открыть пункты перемещения", - отметила Линде.

Напомним, ранее Линде сообщала, что Украина выполнила все условия нормандского саммита в Париже. При этом свою часть обязательств не выполнила Российская Федерация.

Отметим, боевики на Донбассе продолжают блокировать работу пяти КПВВ - "Счастье, "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

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