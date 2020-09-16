ТКГ обсуждает постановление Рады о местных выборах

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждает постановление Верховной рады о местных выборах. Представители российской стороны настаивают, что оно не соответствует минским соглашениям.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Переговоры в ТКГ начались в 13:00.

По словам собеседника издания, представители украинской делегации напомнили, что пересмотр постановления - это компетенция Верховной рады. Потому никто из делегации не может влиять на работу независимого коллегиального органа.

При этом российская сторона продолжает настаивать, что постановление не соответствует минским соглашениям.

Отметим, накануне сторонам не удалось разблокировать работу политической подгруппы ТКГ.

"Несмотря на пятничную встречу советников Н-4 ("нормандской четверки", - ред.), ничего не поменялось", - сообщил в Facebook представитель ОРДО Сергей Гармаш по итогам заседания подгруппы.

Ранее представители РФ отказались работать над законом "об особом статусе Донбасса" пока Верховная рада Украины не пересмотрит постановление о местных выборах.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Украина на встрече в Берлине не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах.

Ранее первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников сообщил, что появится спикер, который будет информировать о работе Трехсторонней контактной группы.