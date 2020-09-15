В украинской делегации в ТКГ появится спикер, - Резников

Фото: Алексей Резников (facebook.com/alex reznikoff)

Для того, чтобы больше информировать людей о работе Трехсторонней контактной группы, будет введена должность спикера украинской делегации. Он будет делать все заявления от имени украинских политиков, которые состоят в ТКГ.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Он отметил, что украинцы мало знают о работе Трехсторонней контактной группы, посколько получали "достаточно сухие" информационные сообщения.

"Потому принято решение, я об этом проинформирую уважаемую студию, о том, что сейчас идет подбор, будет введено такую должность спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, заданием которого будет как раз фокусироваться все сигналы, "one voice" от имени украинской делегации. Это вывод, который мы сделали, и мы будем сейчас исправляться", - сказал Резников.

Ранее заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин дал интервью изданию "Страна", в котором высказался относительно необходимости проведения общей амнистии боевиков и предоставления особого статуса Донбассу для урегулирования ситуации.

Позже представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш объяснил, что издание не опубликовало часть слов Фокина, где он уточняет, на кого именно должна распространяться амнистия.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что не уверен, что заявления Фокина являются позицией государства.