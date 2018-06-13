В ТКГ назвали условия разведения сил и средств на Донбассе

Вместо выполнения условий боевики продолжают обстрелы и минируют территорию, где должно состояться разведение сил

Для разведения сил и средств в районе Станицы Луганской требуется соблюдение тишины со стороны ОРЛО в течение семи дней. Об этом заявила украинская сторона в ходе заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске в среду, 13 июня, сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может состояться при условии соблюдения со стороны ОРЛО семидневного периода тишины. Но мы с тревогой наблюдаем за военной активностью в границах участков, где разведение должно было состояться раньше - район Золотого и Петровского", - отметила Олифер.

Так, в районе Золотого незаконные вооруженные формирования ОРДЛО проводят минирование, установили зенитную установку.

А в районе Петровского оборудованы укрепленные пулеметы и минометные позиции, отсюда Вооруженные силы Украины были обстреляны из стрелкового оружия и гранатометов.

Виконання безпекового блоку питань Мінських угод - беззаперечний шлях для встановлення повноцінного та всеосяжного... Опубліковано Даркою Оліфер 13 червня 2018 р.

Напомним, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по Украине Мартин Сайдик в Минске следующий раунд переговоров относительно урегулирования ситуации на востоке Украины состоится 27 июня 2018 года.