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В ТКГ назвали условия разведения сил и средств на Донбассе

НовостиОбщество    13.06.2018 - 21:10
Фото: Станица Луганская (peace.org.ua)
Фото: Станица Луганская (peace.org.ua)

Вместо выполнения условий боевики продолжают обстрелы и минируют территорию, где должно состояться разведение сил

Для разведения сил и средств в районе Станицы Луганской требуется соблюдение тишины со стороны ОРЛО в течение семи дней. Об этом заявила украинская сторона в ходе заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске в среду, 13 июня, сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может состояться при условии соблюдения со стороны ОРЛО семидневного периода тишины. Но мы с тревогой наблюдаем за военной активностью в границах участков, где разведение должно было состояться раньше - район Золотого и Петровского", - отметила Олифер.

Так, в районе Золотого незаконные вооруженные формирования ОРДЛО проводят минирование, установили зенитную установку.

А в районе Петровского оборудованы укрепленные пулеметы и минометные позиции, отсюда Вооруженные силы Украины были обстреляны из стрелкового оружия и гранатометов.

 

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Опубліковано Даркою Оліфер 13 червня 2018 р.

Напомним, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по Украине Мартин Сайдик в Минске следующий раунд переговоров относительно урегулирования ситуации на востоке Украины состоится 27 июня 2018 года.

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Теги публикации: Станица Луганская, трехсторонняя группа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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