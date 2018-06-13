Наступні переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбудуться в Мінську 27 червня

На засіданні ТКГ у Мінську сьогодні обговорили гуманітарну ситуацію на Донбасі і питання звільнення заручників

У Мінську наступний раунд переговорів щодо врегулювання ситуації на сході України відбудеться в Мінську 27 червня 2018 року. Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактної групи (ТКГ) по Україні Мартін Сайдик, передає Belta.

Також Сайдик повідомив, що сьогодні, 13 червня 2018, в Мінську економічна робоча група у ТКГ продовжила обговорення подальших кроків по відновленню і поліпшенню мобільного зв'язку Vodafone-Ukraine в окремих районах Донецької та Луганської областей.

"Зазначено, що для відновлення повноцінної якісної зв'язку ще потрібен час, а також чималі технічні інвестиції", - сказав Сайдик.

Крім того спецпредставник ОБСЄ повідомив, що учасники робочої групи розглянули питання водопостачання в системах "Карбоніт" і "Вода Донбасу".

Також група з гуманітарних питань продовжувала обговорення тим обміну заручників і умов їх утримання, а також пошуку зниклих без вісті.

"Важливою темою сьогоднішньої дискусії було також поліпшення умов перетину лінії зіткнення цивільним населенням, у тому числі в Станиці Луганській", - зазначив дипломат.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську відбулося засідання ТКГ. Українська сторона закликала Росію виконати домовленість з Донецької фільтрувальної станції, згідно з якою станція повинна бути підконтрольною Україні. Зараз ситуація навколо ДФС загрожує водопостачання всього Донбасу.