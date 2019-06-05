В ТКГ договорились о разведении сил в Станице Луганской

Разведение сил на участке в Станице Луганской планируется начать 10 июня. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик, передает "Белта".

По его словам, рабочая группа по безопасности обсуждала перспективы возобновления режима прекращения огня.

"Стороны также высказали намерение 10 июня начать разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской", - проинформировал Сайдик.

Гуманитарная рабочая группа продолжила дискуссию по обмену пленными. Также при участии представителей Международного комитета Красного Креста состоялась подробная дискуссия по поиску лиц, пропавших без вести. Экономическая рабочая группа сосредоточилась на рассмотрении актуальных вопросов водоснабжения в Донецкой и Луганской областях по обе стороны от линии соприкосновения. Политическая группа продолжила обсуждение вопросов имплементации формулы Штайнмайера.

Сайдик отметил конструктивные дискуссии на заседании ТКГ и в рабочие группах. Отметим, что следующее заседание ТКГ состоится 19 июня.

Напомним, РБК-Украина писало, что Трехсторонняя контактная группа по Донбассу в Минске на следующем заседании обсудит снятие экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, на сегодняшнем заседании представители Трехсторонней контактной группы на своем заседании в Минске договорились разработать механизм пошагового прекращения огня на Донбассе.