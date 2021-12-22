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ТКГ договорилась вернуться к режиму прекращения огня на Донбассе

Автор: Дмитрий Левицкий

Трехсторонняя контактная группа сегодня, 22 декабря, договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Украинская сторона приветствует это решение ТКГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОБСЕ и Минобороны.

"На сегодняшнем заседании ТКГ с участием представителей ОРДЛО приоритет был предоставлен вопросам безопасности и, в частности, соблюдения режима прекращения огня. Я был рад, что участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", - заявил ОБСЕ Микко Кинунен.

На договоренность ТКГ отреагировали в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины.

"ВС Украины заверяют касательно своей позиции последовательно и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, предусмотренных вышеуказанными мерами, в том числе относительно условий открытия огня в ответ", - отметили в Минобороны.

Напомним, еще вчера президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не надеется на установление перемирия до Рождества.

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