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Ткаченко рассказал, чем будет заниматься центр противодействия дезинформации

Автор: Андрей Василюк

Центр противодействия дезинформации в Украине, который представят в конце марта, будет противодействовать международной дезинформации, оценивать медийные угрозы и показывать, какие фейки распространяются в информационном пространстве.

Об этом во время форума "Украина 30" заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Он заявил, что 11 марта будет большая презентация проекта. "Могу сделать небольшой тизер. Речь идет о создании крупного международного центра", - сказал министр, добавив, что собственно работу этого центра представят уже в конце марта.

"Там речь идет в первую очередь о медийных угрозах. Мы будем мониторить ситуацию, показывать, какие фейки распространяются в информационном пространстве. Центр противодействия международный дезинформации, о котором говорил президент, будет лишь одной из частиц этого большого центра, который будет работать над другими различными вызовами", - пояснил министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине скоро запустят центр противодействия дезинформации. Он должен начать работу в ближайшее время.

По его словам, в будущем центр "должен стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире".

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