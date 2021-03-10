Ткаченко рассказал, чем будет заниматься центр противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации в Украине, который представят в конце марта, будет противодействовать международной дезинформации, оценивать медийные угрозы и показывать, какие фейки распространяются в информационном пространстве.

Об этом во время форума " Украина 30 " заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Он заявил, что 11 марта будет большая презентация проекта. "Могу сделать небольшой тизер. Речь идет о создании крупного международного центра", - сказал министр, добавив, что собственно работу этого центра представят уже в конце марта.

"Там речь идет в первую очередь о медийных угрозах. Мы будем мониторить ситуацию, показывать, какие фейки распространяются в информационном пространстве. Центр противодействия международный дезинформации, о котором говорил президент, будет лишь одной из частиц этого большого центра, который будет работать над другими различными вызовами", - пояснил министр.