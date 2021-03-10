Ткаченко розповів, чим буде займатись центр протидії дезінформації в Україні

Центр протидії дезінформації в Україні, який презентують наприкінці березня, буде протидіяти міжнародній дезінформації, оцінювати медійні загрози та показувати, які фейки розповсюджуються в інформаційному просторі.

Про це під час форуму " Україна 30 " заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Він заявив, що 11 березня буде велика презентація проекту. "Можу зробити невеличкий тізер. Мова йде про створення великого міжнародного центру", - сказав міністр, додавши, що власне роботу цього центру буде презентовано вже наприкінці березня.

"Там мова йде в першу чергу про медійні загрози. Ми будемо моніторити ситуацію, показувати, які фейки розповсюджуються в інформаційному просторі. Центр протидії міжнародний дезінформації, про який говорив президент, буде лише однією із частинок цього великого центру, який буде працювати над іншими різними викликами", - пояснив міністр.