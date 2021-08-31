Ткаченко не пришел на заседание Киевсовета, где должны рассмотреть вопрос охраны культурного наследия столицы

"На сегодняшнее заседание в связи с обращениями депутатов Киевсовета, мы пригласили министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, чтобы заслушать информацию о деятельности в сфере охраны культурного наследия в столице. Министр культуры на наше приглашение прийти на заседание через соцсети передал, что, мол, «не на тех напали». И это, мол, он Кличко к себе вызовет. Ну, как-то некультурно для министра культуры. Александра Ткаченко хотят послушать депутаты Киевсовета, которых, напомню, избрали киевляне. И подобный тон общения - это неуважение и к депутатам, и к жителям города. Как-то держите себя в руках, господин министр", - отметил мэр столицы.

Кличко отметил, что министерство культуры не реагирует адекватно на разрушение памятников культуры, несмотря на протесты общества.

"Памятники, находясь в частной собственности или аренде, разрушаются или их разрушают владельцы. Громада протестует. Громада протестует, а Министерство культуры и полиция на это адекватно не реагируют. Так, например, с усадьбой Барбана. Здание, которое недавно снес застройщик, не был внесено Минкультом в Реестр объектов культурного наследия. И министерство согласовало историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6. Полиция же не прекратила незаконный снос. И это - не единственный подобный случай. Именно поэтому мы и хотели сегодня услышать, какие действия планирует Министерство культуры, чтобы мы - все вместе - эти вызовы преодолели", - отметил Кличко.

Лидер "УДАРа" подчеркнул, что только за последние 3 года и первое полугодие этого года столичная власть направила 35 представлений в Минкульт. В них сказано о том, чтобы занести 1542 памятники и вновь выявленные объекты культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. В течение апреля 2021 в Департамент поступили приказы от министерства за 2018-2021 годы о занесении всего 73 объектов культурного наследия в Госреестр недвижимых памятников Украины. То есть еще 1469 объектов до сих пор не включены в Госреестр.

Кличко напомнил, что еще в начале 2018 года Киевсовет обращался к парламенту внести изменения в Закон Украины "Об охране культурного наследия", чтобы у местных властей было больше полномочий по защите исторических памятников. Ведь из-за бездействия или противоправных действий некоторых владельцев, исторические здания разрушаются, а местная власть не имеет рычагов влияния в такой ситуации.