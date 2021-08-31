Ткаченко не прийшов на засідання Київради, де повинні розглянути питання охорони культурної спадщини столиці

"На сьогоднішнє засідання, у зв’язку зі зверненнями депутатів Київради, ми запросили міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, щоб заслухати інформацію про діяльність у сфері охорони культурної спадщини в столиці. Міністр культури на наше запрошення прийти на засідання через соцмережі передав, що, мовляв, «не на тих напали». І це, мовляв, він Кличка до себе викличе. Ну якось некультурно для міністра культури. Олександра Ткаченка хочуть послухати депутати Київради, яких, нагадаю, обрали кияни. І подібний тон спілкування – це неповага і до депутатів, і до громади міста. Якось тримайте себе в руках, пане міністре", - наголосив мер столиці.

Кличко зазначив, що міністерство культури не реагує адекватно на руйнування пам’яток культури, попри протести громади.

"Пам’ятки, перебуваючи в приватній власності чи оренді, руйнуються або їх руйнують власники. Громада протестує. Громада протестує, а Міністерство культури і поліція на це адекватно не реагують. Так було, наприклад, із садибою Барбана. Будівля, яку нещодавно зніс забудовник, не була внесена Мінкультом до Реєстру об’єктів культурної спадщини. І міністерство погодило історико-містобудівне обґрунтування і проектну документацію об’єкта будівництва на Обсерваторній, 6. Поліція ж не припинила незаконне знесення. І це - не єдиний подібний випадок. Саме тому ми і хотіли сьогодні почути, які дії планує Міністерство культури, аби ми - всі разом - ці виклики подолали", - зазначив Кличко.

Лідер "УДАРу" підкреслив, що тільки за останніх 3 роки та перше півріччя цього року столична влада направила 35 подань до Мінкульту. В них ідеться про те, щоб занести 1542 пам’ятки та щойно виявлених об’єкти культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Протягом квітня 2021 року до Департаменту надійшли накази від міністерства за 2018-2021 роки про занесення усього 73 об’єктів культурної спадщини до Держреєстру нерухомих пам’яток України. Тобто ще 1469 об’єктів досі не включені до Держреєстру.

Кличко нагадав, що ще на початку 2018 року Київрада зверталася до парламенту внести зміни до Закону України "Про охорону культурної спадщини", щоб у місцевої влади було більше повноважень із захисту історичних пам’яток. Адже через бездіяльність чи протиправні дії деяких власників, історичні будівлі руйнуються, а місцева влада не має важелів впливу в такій ситуації.