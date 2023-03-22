Ткаченко: останні кілька місяців інтерес до телеграм-каналів падає

"Порівняно з довоєнним часом вони (телеграм-канали, - ред.) зросли дуже сильно. … Але тренд останніх пари місяців говорить про те, що і до телеграм-каналів чи то звичка прийшла, чи то зацікавленість падає, але росту такого, який був від початку війни, ми не спостерігаємо", - сказав він.

На питання щодо ризику від впливу телеграм-каналів та інформації, яку вони розповсюджують, міністр відзначив, що це "дискусія, в тому числі і для інформаційного "Рамштайну".

"Якщо з соціальними мережами по типу Facebook або YouTube є комунікація, не завжди вона якісна, але тим не менш вона є, то з Telegram такої комунікації немає. Це також глобальне питання – яким чином вибудовувати стосунки з Telegram", - сказав Ткаченко.

За його словами, у цьому питанні є певні напрацювання, які Україна запропонувала західним партнерам. Втім, деталі міністр не став розкривати.

"Варіанти вийти на таку комунікацію, ми сподіваємося, існують. Тим більше Telegram – це ж одне з джерел отримання інформації українцями на окупованих територіях, українського сегменту Telegram", - додав чиновник.