UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ткаченко: останні кілька місяців інтерес до телеграм-каналів падає

Фото: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Наталія Гурковська

Інтерес українців до телеграм-каналів знижується, хоча вони ще досить популярні. Тому для влади важливо знайти відповідь, як вибудовувати стосунки з Telegram.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Порівняно з довоєнним часом вони (телеграм-канали, - ред.) зросли дуже сильно. … Але тренд останніх пари місяців говорить про те, що і до телеграм-каналів чи то звичка прийшла, чи то зацікавленість падає, але росту такого, який був від початку війни, ми не спостерігаємо", - сказав він.

На питання щодо ризику від впливу телеграм-каналів та інформації, яку вони розповсюджують, міністр відзначив, що це "дискусія, в тому числі і для інформаційного "Рамштайну".

"Якщо з соціальними мережами по типу Facebook або YouTube є комунікація, не завжди вона якісна, але тим не менш вона є, то з Telegram такої комунікації немає. Це також глобальне питання – яким чином вибудовувати стосунки з Telegram", - сказав Ткаченко.

За його словами, у цьому питанні є певні напрацювання, які Україна запропонувала західним партнерам. Втім, деталі міністр не став розкривати.

"Варіанти вийти на таку комунікацію, ми сподіваємося, існують. Тим більше Telegram – це ж одне з джерел отримання інформації українцями на окупованих територіях, українського сегменту Telegram", - додав чиновник.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Ткаченко