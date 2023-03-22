Ткаченко: последние несколько месяцев интерес к телеграм-каналам падает

"По сравнению с довоенным временем они (телеграмм-каналы, - ред.) выросли очень сильно. Но тренд последних пары месяцев говорит о том, что и к телеграм-каналам то ли привычка пришла, то ли заинтересованность падает, но роста такого, какой был с начала войны, мы не наблюдаем", - сказал он.

На вопрос о риске от влияния телеграм-каналов и распространяемой ими информации министр отметил, что это "дискуссия, в том числе и для информационного "Рамштайна".

"Если с социальными сетями по типу Facebook или YouTube есть коммуникация, не всегда она качественная, но тем не менее она есть, то с Telegram такой коммуникации нет. Это также глобальный вопрос - каким образом выстраивать отношения с Telegram", - сказал Ткаченко.

По его словам, в этом вопросе есть некоторые наработки, которые Украина предложила западным партнерам. Впрочем, детали министр не стал раскрывать.

"Варианты выйти на такую коммуникацию, мы надеемся, существуют. Тем более Telegram - это один из источников получения информации украинцами на оккупированных территориях, украинского сегмента Telegram", - добавил чиновник.