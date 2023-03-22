RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ткаченко: последние несколько месяцев интерес к телеграм-каналам падает

Фото: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Наталия Гурковская

Интерес украинцев к телеграм-каналам снижается, хотя они еще достаточно популярны. Поэтому для власти важно найти ответ, как строить отношения с Telegram.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"По сравнению с довоенным временем они (телеграмм-каналы, - ред.) выросли очень сильно. Но тренд последних пары месяцев говорит о том, что и к телеграм-каналам то ли привычка пришла, то ли заинтересованность падает, но роста такого, какой был с начала войны, мы не наблюдаем", - сказал он.

На вопрос о риске от влияния телеграм-каналов и распространяемой ими информации министр отметил, что это "дискуссия, в том числе и для информационного "Рамштайна".

"Если с социальными сетями по типу Facebook или YouTube есть коммуникация, не всегда она качественная, но тем не менее она есть, то с Telegram такой коммуникации нет. Это также глобальный вопрос - каким образом выстраивать отношения с Telegram", - сказал Ткаченко.

По его словам, в этом вопросе есть некоторые наработки, которые Украина предложила западным партнерам. Впрочем, детали министр не стал раскрывать.

"Варианты выйти на такую коммуникацию, мы надеемся, существуют. Тем более Telegram - это один из источников получения информации украинцами на оккупированных территориях, украинского сегмента Telegram", - добавил чиновник.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Ткаченко