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Ткаченко назвал каналы Козака "инструментом политических операций"

Автор: Игорь Литвиненко

Министр культуры Александр Ткаченко назвал заблокированные телеканалы народного депутата Тараса Козака инструментом политических операций на территории Украины. Целью этих каналов не был заработок.

Об этом Ткаченко заявил в интервью "Левому берегу".

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Министр отметил, что на основных каналах заполняемость рекламы составляет более 80%. Тогда как на телеканалах "112", "NewsOne" и "Zik" лишь 1,5%, что является самым низким показателем по стране.

"То есть речь шла вообще не про деньги и не про заработок. Если вы посмотрите на "24" канал, - там все в рекламе, прямой и непрямой, а это ("112", "NewsOne" и "Zik" - ред.) - конкретный инструмент политических операций на территории Украины", - заявил Ткаченко.

При этом он отметил, что к механизму санкций против каналов необходимо относиться с осторожностью.

"В крайних случаях, как, безусловно, с медведчуковским каналами, это оправдано, насколько я понимаю, и юридически, и с точки зрения защиты национальных интересов, и политически. Но в дальнейшем этот механизм должен применяться точечно, при наличии доказательств такого рода деятельности, на которые ссылаются правоохранительные органы", - добавил Ткаченко.

Ранее РБК-Украина писало, что Ткаченко заявил об опосредованном финансировании Российской Федерацией каналов Козака как минимум на этапе их приобретения.

Подробнее о ситуации вокруг блокировки каналов читайте в материале РБК-Украина "Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против "каналов Медведчука" и чего ждать дальше".

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