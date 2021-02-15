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Ткаченко назвав канали Козака "інструментом політичних операцій"

Автор: Ігор Литвиненко

Міністр культури Олександр Ткаченко назвав заблоковані телеканали народного депутата Тараса Козака інструментом політичних операцій на території України. Метою цих каналів не був заробіток.

Про це Ткаченко заявив в інтерв'ю "Лівому берегу".

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Міністр зазначив, що на основних каналах заповнюваність реклами складає більш 80%. Тоді як на телеканалах "112", "NewsOne" і "Zik" лише 1,5%, що є найнижчим показником по країні.

"тобто мова йшла взагалі не про гроші і не про заробіток. Якщо ви подивіться на "24" канал - там все в рекламі, прямий і непрямий, а це ("112", "NewsOne" і "Zik" - ред.) - конкретний інструмент політичних операцій на території України", - заявив Ткаченко.

При цьому він зазначив, що до механізму санкцій проти каналів необхідно ставитися з обережністю.

"У крайніх випадках, як, безумовно, з медведчуківським каналами, це виправдано, наскільки я розумію, і юридично, і з точки зору захисту національних інтересів, і політично. Але в подальшому цей механізм повинен застосовуватися точково, при наявності доказів такого роду діяльності, на які посилаються правоохоронні органи", - додав Ткаченко.

Раніше РБК-Україна писало, що Ткаченко заявив про опосередкованому фінансуванні Російською Федерацією каналів Козака як мінімум на етапі їх придбання.

Детальніше про ситуацію навколо блокування каналів читайте в матеріалі РБК-Україна "Вихід з кадру. Навіщо Зеленському санкції проти "каналів Медведчука" і чого чекати далі".

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