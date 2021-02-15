Ткаченко назвав канали Козака "інструментом політичних операцій"

Міністр зазначив, що на основних каналах заповнюваність реклами складає більш 80%. Тоді як на телеканалах "112", "NewsOne" і "Zik" лише 1,5%, що є найнижчим показником по країні.

"тобто мова йшла взагалі не про гроші і не про заробіток. Якщо ви подивіться на "24" канал - там все в рекламі, прямий і непрямий, а це ("112", "NewsOne" і "Zik" - ред.) - конкретний інструмент політичних операцій на території України", - заявив Ткаченко.

При цьому він зазначив, що до механізму санкцій проти каналів необхідно ставитися з обережністю.

"У крайніх випадках, як, безумовно, з медведчуківським каналами, це виправдано, наскільки я розумію, і юридично, і з точки зору захисту національних інтересів, і політично. Але в подальшому цей механізм повинен застосовуватися точково, при наявності доказів такого роду діяльності, на які посилаються правоохоронні органи", - додав Ткаченко.