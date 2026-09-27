За тиждень ЗСУ ліквідували понад 10 тисяч окупантів, є важливі результати, - Зеленський

Сьогодні президент заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

"Є важливі результати наших військ на Лиманському напрямку на Донеччині в рамках операції "Вівальді" та угруповання військ ДШВ в рамках ще однієї нашої операції активної оборони", - повідомив Зеленський.

За його словами, триває знищення окупанта, визначені цілі досягаються. Загалом за цей тиждень на всіх ділянках активних дій на фронті українськими підрозділами було знешкоджено 10 660 російських військових убитими та пораненими.

До того ж кожна така російська втрата супроводжується відеопідтвердженням.

Президент зазначив, що найбільш інтенсивні бойові дії відбуваються в районах на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Виконуються завдання й на Запоріжжі, Харківщині та Сумщині.

"Кожен такий тиждень на фронті, який стає нашим, українським за характером загальної ситуації, не дозволяє Росії розгорнути більшу наступальну активність проти України. Визначили з головнокомандувачем і наші подальші активні кроки", - додав Зеленський.