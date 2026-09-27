За неделю ВСУ ликвидировали более 10 тысяч оккупантов, есть важные результаты, - Зеленский

Сегодня президент заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

"Есть важные результаты наших войск на Лиманском направлении Донецкой области в рамках операции "Вивальди" и группировки войск ДШВ в рамках еще одной нашей операции активной обороны", - сообщил Зеленский.

По его словам, идет уничтожение оккупанта, определенные цели достигаются. В общей сложности за эту неделю на всех участках активных действий на фронте украинскими подразделениями было обезврежено 10 660 российских военных убитыми и ранеными.

К тому же каждая такая российская потеря сопровождается видеоподтверждением.

Президент отметил, что наиболее интенсивные боевые действия происходят в районах Покровского, Константиновского и Лиманского направлений. Выполняются задачи и в Запорожье, Харьковской и Сумской областях.

"Каждая такая неделя на фронте, которая становится нашей, украинской по характеру общей ситуации, не позволяет России развернуть большую наступательную активность против Украины. Определили с главнокомандующим и наши дальнейшие активные шаги", - добавил Зеленский.