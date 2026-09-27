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За неделю ВСУ ликвидировали более 10 тысяч оккупантов, есть важные результаты, - Зеленский

15:24 27.09.2026 Вс
2 мин
aimg Татьяна Степанова
За неделю ВСУ ликвидировали более 10 тысяч оккупантов, есть важные результаты, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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За эту неделю украинские бойцы обезвредили 10 660 российских военных убитыми и ранеными. Есть важные результаты на Лиманском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Сегодня президент заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

"Есть важные результаты наших войск на Лиманском направлении Донецкой области в рамках операции "Вивальди" и группировки войск ДШВ в рамках еще одной нашей операции активной обороны", - сообщил Зеленский.

По его словам, идет уничтожение оккупанта, определенные цели достигаются. В общей сложности за эту неделю на всех участках активных действий на фронте украинскими подразделениями было обезврежено 10 660 российских военных убитыми и ранеными.

К тому же каждая такая российская потеря сопровождается видеоподтверждением.

Президент отметил, что наиболее интенсивные боевые действия происходят в районах Покровского, Константиновского и Лиманского направлений. Выполняются задачи и в Запорожье, Харьковской и Сумской областях.

"Каждая такая неделя на фронте, которая становится нашей, украинской по характеру общей ситуации, не позволяет России развернуть большую наступательную активность против Украины. Определили с главнокомандующим и наши дальнейшие активные шаги", - добавил Зеленский.

Операция "Вивальди"

Напомним, в сентябре Третий армейский корпус начал наступательную операцию "Вивальди" на севере Донецкой области.

Силы обороны постепенно зачищают и освобождают населенные пункты.

В частности, украинские военные без потерь выбили россиян из поселка Среднее , полностью зачистив и взяв под контроль населенный пункт.

Кроме того, ранее сообщалось, что Силам обороны удалось освободить территорию больше Житомира. В ходе боев украинские воины ликвидировали замаскированного противника и создали плацдарм для дальнейшего наступления в регионе.

Сегодня мы сообщали, что Третий армейский корпус во время операции "Вивальди" задействовал новую тактику - применил модернизированные наземные работы с гранатометами, атаковавшими позиции РФ без прямого участия пехоты.

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