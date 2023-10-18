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Весь тиждень синоптики прогнозували сніг у суботу, але його не буде. Як так сталося

Україна, Середа 18 жовтня 2023 14:47
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Весь тиждень синоптики прогнозували сніг у суботу, але його не буде. Як так сталося Фото: cніг в Україні не випаде 21 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Всю последнюю неделю синоптики прогнозировали снег в Украине 21 октября. Но уже сегодня о нем можно только мечтать - на єтот день уже "рисуются" рекордные +30 градусов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За її даними, ще вчора і навіть зранку 18 жовтня, серйозні прогностичні центри давали на 21 жовтня на півночі та заході України мокрий сніг та посилену "холодяку".

"А вже сьогодні уточнили прогноз. І що? У суботу ніякого тобі снігу і, навпаки, підвищення температури повітря до неймовірних "градусів", - розповіла вона.

Зокрема, за даними Діденко, очікується +15...+19 градусів, у центрі до +18...+23 градусів, а на півдні - до +25....+30 градусів.

Синоптик зізналась, що таких "стрибків" давно не пам'ятає, але має пояснення.

"Ми якраз перебуватимемо на лінії розподілу холодного та теплого повітря. І ця межа надто тонка, щоб ідеально та ще й завчасно спрогнозувати її "гойдання", - пояснила вона.

Сніг в Україні

Для більшого розуміння варто наголосити, що на 21 жовтня прогнозувався сніг в Україні і не лише у Карпатах. Оскільки сніг та мороз для Карпат - не нове явище. Нагадаємо, у понеділок, 9 жовтня, у Карпатах вдарив мороз. А 10 жовтня на горі Піп Іван Чорногорський у Карпатах випав сніг. Крім того, українські гори замело і 16 жовтня, а 17 жовтня там можна було спостерігати справжню завірюху.

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