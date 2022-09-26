Тиждень почнеться з дощів, але вдень до +22: прогноз погоди на сьогодні

Новий тиждень в Україні від сьогодні, 26 вересня почнеться з дощів, але не всюди. При цьому в південних регіонах вдень до +22 тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в Україні хмарно та з проясненнями. Вночі без опадів, але вранці та вдень буде дощ, його прогнозують в західних та північних областях, на решті територій без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8 +10 градусів, а вдень +12 +14.
Нагадаємо, раніше синоптики назвали дату потепління в Україні.
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