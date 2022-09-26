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Тиждень почнеться з дощів, але вдень до +22: прогноз погоди на сьогодні

Фото: сьогодні синоптики прогнозують дощі на півночі та заході (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Новий тиждень в Україні від сьогодні, 26 вересня почнеться з дощів, але не всюди. При цьому в південних регіонах вдень до +22 тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні хмарно та з проясненнями. Вночі без опадів, але вранці та вдень буде дощ, його прогнозують в західних та північних областях, на решті територій без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +6 +9 градусів, вдень +13 +16;
  • на заході вночі +7 +10, а вдень +13 +15 градусів;
  • у східних областях вночі +6 +9 градусів, вдень +15 +18;
  • на півдні країни вночі +10 +13, а вдень +20 +22 градусів;
  • у центральних областях вночі +6 +9 градусів, вдень +14 +17.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8 +10 градусів, а вдень +12 +14.

Нагадаємо, раніше синоптики назвали дату потепління в Україні.

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