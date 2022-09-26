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Неделя начнется с дождей, но днем до +22: прогноз погоды на сегодня

Фото: сегодня синоптики прогнозируют дожди на севере и западе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Новая неделя в Украине с сегодняшнего дня, 26 сентября начнется с дождей, но не повсюду. При этом в южных регионах днем до +22 тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Ночью без осадков, но утром и днем дождь, его прогнозируют в западных и северных областях, на остальных территориях без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью +6 +9 градусов, днем +13 +16;
  • на западе ночью +7 +10, а днем +13 +15 градусов;
  • в восточных областях ночью +6 +9 градусов, днем +15 +18;
  • на юге страны ночью +10 +13, а днем +20 +22 градусов;
  • в центральных областях ночью +6 +9 градусов, днем +14 +17.

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +8 +10 градусов, а днем +12 +14.

Напомним, ранее синоптики назвали дату потепления в Украине.

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Погода в Украине