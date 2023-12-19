За тиждень енергетики відновили світло для 386 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

За тиждень енергетики відновили світло для 386 тисяч родин та повернули електропостачання у 420 населених пунктів Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

За тиждень енергетики відновили електропостачання 304 населених пунктів, знеструмлених через аномальну негоду. Та повернули світло для 309 тисяч родин.

Наразі вже відновлені найбільші енерговузли та підключені об’єкти критичної інфраструктури. Енергетики працюють попри втому та колосальні навантаження.

Через аномальні погодні умови 15 грудня на Донеччині рішенням обласної комісії ТЕБ та НС оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня. Минулого тижня на допомогу енергетикам Донеччини приїхали колеги з Дніпра, Одеси та Київської області.

Цього тижня на допомогу їдуть ще декілька ремонтних бригад з інших областей. Всього у відновлювальних роботах задіяні 79 бригад.

Не вщухали на Донеччині і бойові дії. За тиждень вдалося відремонтувати низку пошкоджень та повернути світло у 117 населених пунктах для 77 тисяч родин, чиї оселі були знеструмлені через обстріли.

Нагадаємо, ДТЕК відновив ще один енергоблок після масованих обстрілів минулої зими. Станом на сьогодні в рамках щорічної планової ремонтної кампанії ДТЕК реалізував 24 ремонти енергоблоків на ТЕС.