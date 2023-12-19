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За неделю энергетики возобновили свет для 386 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

Вторник 19 декабря 2023 22:06
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За неделю энергетики возобновили свет для 386 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК Фото: за неделю энергетики возобновили свет для 386 тысяч семей в Донецкой области (Витлай Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Через неделю энергетики восстановили свет для 386 тысяч семей и вернули электроснабжение в 420 населенных пунктов Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

За неделю энергетики возобновили электроснабжение 304 населенных пунктов, обесточенных из-за аномальной непогоды. И вернули свет для 309 тысяч семей.

В настоящее время уже восстановлены крупнейшие энергоузлы и подключены объекты критической инфраструктуры. Энергетики работают, несмотря на усталость и колоссальные нагрузки.

Из-за аномальных погодных условий 15 декабря в Донецкой области решением областной комиссии ТЭБ и ЧС объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня. На прошлой неделе на помощь энергетикам Донбасса приехали коллеги из Днепра, Одессы и Киевской области.

На этой неделе в помощь едут еще несколько ремонтных бригад из других областей. Всего в восстановительных работах задействовано 79 бригад.

Не утихали в Донецкой области и боевые действия. За неделю удалось отремонтировать ряд повреждений и вернуть свет в 117 населенных пунктах для 77 тысяч семей, чьи дома были обесточены из-за обстрелов.

Напомним, ДТЭК возобновил еще один энергоблок после массированных обстрелов минувшей зимой. По состоянию на сегодняшний день в рамках ежегодной плановой ремонтной кампании ДТЭК реализовал 24 ремонта энергоблоков на ТЭС.

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ДТЭК Донецкая область
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