За тиждень енергетики відновили електропостачання для 38 тисяч родин, - ДТЕК

З 15 по 21 січня енергетики ДТЕК повернули світло 37,8 тисячам родин, що залишилися без електропостачання через постійні обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зокрема, минулого тижня на Донеччині енергетики ДТЕК відновили електропостачання 24,5 тисяч родин у 34 населених пунктах, знеструмлених через постійні обстріли регіону.

Своєю чергою в Дніпропетровській області обстріли регулярно спричиняють пошкодження мереж на півдні області. Тут за тиждень енергетики оперативно повернули світло для 13,3 тисяч родин у 10 населених пунктах.

"Енергетики ДТЕК Мережі попри складну ситуацію з обстрілами продовжують відновлювати електромережі за дозволом Збройних сил України та ДСНС. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів і продовжимо це робити знову й знову", - зазначає генеральний директор ДТЕК Мережі Олександр Фоменко.

Нагадаємо, за перший тиждень 2023 року енергетики ДТЕК повернули світло майже 90 тис. сімей, які були без електропостачання через обстріл у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях.