ua en ru
Пн, 22 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

За неделю энергетики возобновили электроснабжение для 38 тысяч семей, - ДТЭК

Понедельник 22 января 2024 18:41
UA EN RU
За неделю энергетики возобновили электроснабжение для 38 тысяч семей, - ДТЭК Фото: за неделю энергетики возобновили электроснабжение для 38 тысяч семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

С 15 по 21 января энергетики ДТЭК вернули свет 37,8 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за постоянных обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В частности, на прошлой неделе в Донецкой области энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение 24,5 тысяч семей в 34 населенных пунктах, обесточенных из-за постоянных обстрелов региона.

В свою очередь в Днепропетровской области обстрелы регулярно вызывают повреждение сетей на юге области. Здесь за неделю энергетики оперативно вернули свет для 13,3 тысячи семей в 10 населенных пунктах.

"Энергетики ДТЭК Сети, несмотря на сложную ситуацию с обстрелами, продолжают возобновлять электросети с разрешением Вооруженных сил Украины и ГСЧС. В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, мы возвращали свет уже десятки раз и продолжим это делать снова и снова", - отмечает генеральный директор ДТЭК Сети Александр Фоменко.

Напомним, за первую неделю 2023 года энергетики ДТЭК вернули свет почти 90 тыс. семей, которые были без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Электроэнергия
NEWS
Соглашение о гарантиях безопасности с США будет иметь больше пунктов, чем с Британией, - Ермак
Соглашение о гарантиях безопасности с США будет иметь больше пунктов, чем с Британией, - Ермак
DAILY
Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск