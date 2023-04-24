ua ru
Пн, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За тиждень енергетики повернулт світло в оселі 62 тисяч родин Донецької області, - ДТЕК

Новость на русском →
Понеділок 24 квітня 2023 21:14
За тиждень енергетики повернулт світло в оселі 62 тисяч родин Донецької області, - ДТЕК Фото: за тиждень енергетики повернулт світло в оселі 62 тисяч родин Донецької області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

За минулий тиждень з 17 по 23 квітня енергетики ДТЕК повернули світло 62 тисячам сімей у 72 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Енергетики ДТЕК Донецькі електромережі щоденно, попри обстріли та атаки, докладають всіх зусиль, аби забезпечити світлом та хоча б базовими умовами мешканців Донеччини. З початку повномасштабної війни енергетики відновили постачання світла в будинки 4,3 млн родин. Деяким з них – вже десятки разів через регулярні та тривалі обстріли", - зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор "ДТЕК Мережі".

Енергетики підкреслюють, що беруться до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Донецька область
NEWS
РФ може піти у наступ на кількох ділянках, тому США посилюють допомогу ЗСУ, - Білий дім
РФ може піти у наступ на кількох ділянках, тому США посилюють допомогу ЗСУ, - Білий дім
DAILY
Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року