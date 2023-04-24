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За неделю энергетики вернули свет в доме 62 тысяч семей Донецкой области, - ДТЭК

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Понедельник 24 апреля 2023 21:14
За неделю энергетики вернули свет в доме 62 тысяч семей Донецкой области, - ДТЭК Фото: за неделю энергетики вернули свет в доме 62 тысяч семей Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

За прошедшую неделю с 17 по 23 апреля энергетики ДТЭК вернули свет 62 тысячам семей в 72 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Энергетики ДТЭК Донецкие электросети ежедневно, несмотря на обстрелы и атаки, прилагают все усилия, чтобы обеспечить светом и хотя бы базовыми условиями жителей Донецкой области. С начала полномасштабной войны энергетики возобновили поставки света в дома 4,3 млн семей. Некоторым из них - уже десяток из-за регулярных и длительных обстрелов", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор "ДТЭК Сети".

Энергетики подчеркивают, что приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

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ДТЭК Донецкая область
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