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За тиждень енергетики повернули світло ще для 77 тисяч родин, - ДТЕК

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Вівторок 13 грудня 2022 15:31
За тиждень енергетики повернули світло ще для 77 тисяч родин, - ДТЕК Фото: за тиждень енергетики повернули світло ще для 77 тисяч родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

За тиждень з 5 по 11 грудня енергетики компанії ДТЕК повернули світло 77 тисячам родин, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Відновлено електропостачання 80 населених пунктах Донецької та Дніпропетровській областей.

"Спеціалісти операторів систем розподілу ДТЕК Мережі попри обстріли та складну ситуацію з бойовими діями продовжують відновлювати електромережі за дозволом Збройних сил України та ДСНС. З 24 лютого нам вдалося повернути світло вже 5,9 млн родин у Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві. Значній частині з них - електропостачання відновлювали вже щонайменше 5 разів через регулярні обстріли", - зазначає генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко.

Нагадаємо, через 8 масованих атак російської федерації на енергетичну інфраструктуру в Україні продовжують діяти відключення електропостачання.

ДТЕК Київські електромережі з 9 грудня запровадив оновлені графіки стабілізаційних відключень з урахуванням поточної складної ситуації в енергосистемі після останніх масованих обстрілів.

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Електроенергія ДТЕК
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