За тиждень енергетики повернули світло для понад 45 тисяч родин у прифронтових регіонах

"Активні бойові дії на Донеччині тривають, через постійні обстріли тут щоденно пошкоджуються електромережі та підстанції. Наші фахівці відновлюють постачання світла щойно стихають обстріли та військові надають дозвіл на проведення робіт. Минулого тижня нам вдалося повернути електрику в оселі 40 тисяч родин прифронтового регіону", - йдеться в ньому.

Також на Дніпропетровщині, південь якої теж регулярно піддається ворожим обстрілам, енергетики змогли повернути електроенергію в домівки понад 5 тисяч родин.

Наголошується, що енергетики "ДТЕК Мережі" роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, у жовтні енергетики ДТЕК відновили електропостачання домівок 337 тисяч сімей, які постраждали через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській і Одеській областях.